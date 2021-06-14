بعد قطيعة 8 سنوات.. وزير الخارجية المصري يزور قطر

يجري وزير الخارجية المصري زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي وصلها الأحد، هي الأولى من نوعها لهذا البلد الخليجي منذ 8 سنوات.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية إن سامح شكري غادر إلى الدوحة، مساء اليوم.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري يحمل معه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وأوضحت أن مضمون الرسالة يتمحور حول "التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية منذ بيان العلا (...) والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير في الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية".

وأضافت أن شكري سيشارك في اجتماع وزاري للجامعة العربية حول الوضع العربي الراهن، وثان بتمثيل مماثل حول تطورات سد "النهضة" الإثيوبي، والمقررين في الدوحة، الثلاثاء.

وأوضحت الخارجية أن "شكري سيعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وتأتي الزيارة غداة حديث شكري، في مقابلة متلفزة، السبت، عن "تطور مرتقب الأسبوع المقبل سيساهم في نمو علاقاتنا مع قطر".

وعنما سُئل عن طبيعة هذا التطور، اكتفى شكري بالقول: "سيكون واضحا الأسبوع المقبل ما نحن مقدمون عليه"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

وزيارة شكري هي الأولى للدوحة منذ صيف 2013، عندما توترت العلاقات بين البلدين على خلفية رفض الدوحة خطوة الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، صدر بيان "العلا" عن القمة الخليجية الـ41، معلنا نهاية أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، شملت غلق أجواء وقطع علاقات.

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، أجرى وفدان رسميان من قطر ومصر مباحثات في الكويت حول الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ المصالحة، ومن وقتها أشادت القاهرة والدوحة، في أكثر من مناسبة، بتطور العلاقات بينهما.

كما استقبل السيسي وزير خارجية قطر، في 25 مايو/أيار الماضي، وسلمه الأخير رسالة من أمير قطر تضمنت دعوة لزيارة الدوحة، وفق بيان للرئاسة المصرية آنذاك.