الأمم المتحدة تحذر من تصعيد أمني بين الفلسطينيين وإسرائيل

حث منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، الفلسطينيين وإسرائيل على "التصرف بمسؤولية وتجنب أي استفزازات قد تؤدي إلى جولة أخرى من المواجهة".

وقال تور وينسلاند، الاثنين، عبر حسابه في تويتر: "تصاعدت التوترات مرة أخرى بالقدس في وقت أمني وسياسي هش جدا وحساس للغاية"، لافتا إلى "مشاركة ناشطة من الأمم المتحدة ومصر في تعزيز وقف إطلاق النار".

وأضاف: "أحث جميع الأطراف المعنية على التصرف بمسؤولية وتجنب أي استفزازات قد تؤدي إلى جولة أخرى من المواجهة".

تصريح المسؤول الأممي جاء عشية "مسيرة الأعلام" التي من المقرر أن يشارك فيها آلاف المتطرفين الإسرائيليين بالقدس، بدعوة من منظمات يمينية، بمناسبة الذكرى السنوية (وفق التقويم العبري) لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

ورفضت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، طلب منظمات اليمين تنظيمها يوم الخميس الماضي، ولكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تمت الموافقة على إقامتها، الثلاثاء.

وتتضمن المسيرة رقصة بالأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة، على أن تمر عبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق، الذي يسميه الإسرائيليون "حائط المبكى".

ووجه ناشطون فلسطينيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة الاستفزازية.

وكان مسؤولون وأحزاب فلسطينية قد حذروا من تبعات السماح بهذه المسيرة، محملين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعياتها.