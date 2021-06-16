الجيش الأردني يوقف ألمانياً حاول التسلل إلى سوريا

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، أنه ألقى القبض على شخص يحمل الجنسية الألمانية أثناء محاولته التسلل من أراضي المملكة إلى سوريا.

جاء ذلك في بيان للجيش، على لسان مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول"، بين فيه أن "المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، فجر الأربعاء، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية".

وتابع: "تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى القاء القبض عليه ويحمل الجنسية الألمانية".

ولم يوضح البيان غرض المتسلل من محاولة الوصول إلى سوريا، ولا أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

وشهد الأردن، خلال السنوات الماضية، مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من جارتيه الشمالية والشرقية، سوريا والعراق؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.

وعلى مدار الأعوام الماضية، كانت سوريا قبلة لأعداد كبيرة من المسلحين، من دول عدة بينها غربية، من أجل الانضمام إلى تنظيمات إرهابية هناك.