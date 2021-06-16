وزيرة الخارجية اللبنانية: لبنان يواجه تهديدًا غير مسبوق لوجوده وكيانه

حذرت وزيرة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الثلاثاء، إن بلادها تواجه "تهديدًا غير مسبوق لوجوده وكيانه"، مشيرة إلى احتمال حدوث "انهيار شامل" بسبب تراكم الأزمات في البلاد.

وتشغل زينة عكر منصب وزيرة الخارجية "بالوكالة" بعد إعفاء سلفها، شربل وهبة، من مهامه بعد أزمة دبلوماسية مع السعودية، وقد جاء كلامها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة.

وذكرت عكر أن "التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشكل تهديدا غير مسبوق لوجوده وكيانه"، مضيفة "لا أحد يضمن ما سيكون عليه شكل الدولة في حال حصول الانهيار الشامل ونتائجه على كافة الأصعدة".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عام ونصف أدت إلى تدهور مالي وفقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل قياسي.

وأكدت الوزيرة "رفضها أن يكون لبنان مقرا أو ممرا للتسبب بالأذى للأشقاء والأصدقاء من خلال تهريب المخدرات أو غيرها".

وأشارت إلى "حرص بلدها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتشدد المطلوب (لمنع تهريب المخدرات)، حرصاً منا على حماية أولادنا ومجتمعاتنا في الدول العربية الشقيقة كافة وخاصة المملكة العربية السعودية".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الرياض إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شحنة رمان، وقررت آنذاك منع دخول الخضار والفواكه اللبنانية لأراضيها أو عبرها، بسبب "استغلالها في تهريب المخدرات للبلاد".

وإلى جانب وزارة الخارجية تشغل عكر أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان.