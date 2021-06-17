"أطباء حول العالم-تركيا" تُنفّذ مشروع الرعاية المنزلية لجرحى غزة

قدمت مؤسسة "أطباء حول العالم- تركيا"، الخميس، خدمات رعاية طبية منزلية، لعدد من الجرحى الذي أصيبوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال مسؤول مشروع الرعاية الطبية المنزلية، محمد حِجّي، إن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين هي "الرعاية الطبية للجرحى، والدعم النفسي، كما تقدم العلاج للجرحى داخل المنازل، ومن خلال العيادة الطبية في مدينة خان يونس".

وأضاف "نسعى لتطوير إمكاناتنا والوصول للجرحى بشكل أسرع، وندعم جهود وزارة الصحة في كل وقت".

وقال الجريح تيسير أبو غرقود وهو أحد المستفيدين من خدمات المشروع "تواصلت المؤسسة معي بعد يومين من إصابتي، وبدأت بمتابعتي واستمرت حتى اليوم".

وأوضح أنها تنفذ "له زيارة بواقع مرتين أو ثلاثة أسبوعياً".

وأشار أبو غرقود إلى أن "المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي تابعت حالته، وقدمت له المساعدة".

وتابع "قدموا لي خدمات طبية منها تركيب جهاز بلاتين (للعظام)، وجلسات علاج طبيعي، وغيرها من الخدمات".

وبدأت جمعية "أطباء حول العالم" التركية نشاطها في المجالين الصحي والإغاثي، في قطاع غزة عام 2015.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين.