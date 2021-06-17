رئيس المخابرات المصرية يبدأ زيارة غير معلنة للعاصمة الليبية

بدأ رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، الخميس، زيارة غير معلنة مسبقا للعاصمة طرابلس، وفق مصدر بالحكومة الليبية.

وقال المصدر للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "اللواء عباس كامل وصل طرابلس ظهر الخميس، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الليبي اللواء حسين العايب"، دون تفاصيل أكثر.

وليس معروفا كم تستغرق زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لجارة بلاده الغربية، الغنية بالنفط.

وحتى الساعة 11:40 ت.غ، لم تصدر عن السلطات المصرية أي إفادة بشأن الزيارة، كما لم تتطرق إليها وسائل الإعلام المحلية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أجرى رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي، زيارة رسمية لطرابلس، برفقة 11 وزيرا، لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين في المجالات المختلفة.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ولعدة سنوات، عانت البلاد صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.