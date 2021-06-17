شركات أمن إسرائيلية تبيع لقاح فايزر في السوق السوداء

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شركتي أمن إسرائيليتين قد عرضتا على حكومات أجنبية شراء لقاحات لفيروس كورونا من إنتاج شركة "فايزر-بيونتيك"، بطريقة غير قانونية.

ونشرت الصحيفة تقريراً، الخميس، قالت فيه إن شركة تدعى MTS عرضت لقاحات "فايزر-بيونتيك" على مسؤولين سويسريين، بينما عرضت شركة تسمى CDD لقاحات من نفس النوع، على فرنسا وهولندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر انكشف بعد أن قدمت شركة "فايزر" نفسها، شكوى لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وتتباهى إسرائيل بأنها من أولى الدول التي بدأت بتطعيم سكانها ضد الفيروس، وأنها من أولى الدول التي بدأت تتعافى من الجائحة.

وبذلك، فإن أنظار العديد من الدول العالم وجهت إلى إسرائيل، سيما في ظل نقص اللقاحات في العديد من الدول.

وقالت يديعوت أحرونوت: "عرضت شركات أمن إسرائيلية خاصة على حكومات أجنبية شراء لقاحات فايزر مباشرة منها في انتهاك للاتفاق مع شركة الأدوية العملاقة".

وأضافت الصحيفة أن تحقيقا أجرته، كشف عن أن شركتين على الأقل كانتا في مفاوضات متقدمة مع عدة دول في وقت سابق من هذا العام، وكانتا على وشك توقيع عقود تضمنت على ما يبدو بند "عدم الإفصاح" عن المعلومات.

وتابعت "تلقت وزارة الصحة الإسرائيلية الشكوى الأولية بشأن الشركات الإسرائيلية، من شركة فايزر نفسها في أبريل/نيسان".

ولفتت يديعوت أحرونوت إلى أن إسرائيل كانت من بين أوائل الدول في العالم التي أبرمت صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، لشراء لقاحها المضاد لفيروس كورونا مقابل "كم هائل من البيانات الطبية".

وأضافت "سمحت هذه الخطوة لإسرائيل بتنفيذ حملة تطعيم عالية الوتيرة بشكل استثنائي، وأصبحت من بين الأوائل في العالم في رفع جميع القيود التي يسببها الوباء".

وتابعت الصحيفة "كشف النقاب عن أنه بعد شكوى فايزر، أطلقت وزارة الصحة تحقيقًا داخليًا لفحص ما إذا كانت الشركتان تقدمان لقاحات من المخزون الوطني المخصص للإسرائيليين أو من مصدر آخر".

وقالت "وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن الشركتين المتورطتين في القضية هما MTS وCDD، ويبدو أن ممثلين عن وزارة الصحة تحدثوا مع أصحاب الشركتين وتلقوا إيضاحات منهم، لكن تم النظر في وقت ما في إمكانية تقديم شكاوى لدى الشرطة ضد الشركتين".

وأضافت يديعوت أحرونوت "قالت مصادر معنية بالقضية إن MTS عرضت على سويسرا، عبر شركة سويسرية خاصة، توريد ثلاثة ملايين لقاح في 15 مارس/آذار من هذا العام، وبعد ثلاثة أسابيع، في 4 أبريل/نيسان، التقى ممثلو وزارة الصحة بأصحاب الشركة، لكنهم رفضوا الكشف عن مصدر اللقاحات التي كانوا يعرضونها".

وقالت الشركة في ردها الذي أرسلته للصحيفة إن MTS هي "شركة رائدة في إدارة المشاريع وإدارة الطوارئ، وقد درست الشركة إمكانية التعاون مع شركة سويسرية خاصة فيما يتعلق بتوريد اللقاحات في أوروبا، وفقًا لسياسة التوزيع الخاصة بشركة فايزر من خلال موزع معتمد نيابة عنها".

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة CDD عرضت في 19 مارس/آذار على حكومتي فرنسا وهولندا، أكثر من 30 مليون جرعة لقاح للبيع.

وأقر مالك شركة CDD آدم شوستر أن وزارة الصحة الإسرائيلية أجرت تحقيقا فعلا، وقال للصحيفة "ذهب أفراد من وزارة الصحة فور وصولهم بعد أن أدركوا أن هذا كان خطأ فادحا".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في رد رسمي نشرته الصحيفة إن التحقيق الداخلي في القضية "لم يكشف النقاب عن أي نشاط غير قانوني من جانب الشركتين".

ومع ذلك فقد أضافت "لم ترغب الشركات الإسرائيلية في تقديم مصدر اللقاحات المزعومة لديها، لكنها قالت إنها ليست جزءًا من مخزون اللقاحات في إسرائيل".

ولم توضح صحيفة يديعوت أحرونوت في تحقيقها، عمّا إذا كان بالفعل تنفيذ صفقات بين الشركتين، والدول الأوربية المذكورة.