عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب "إن 147 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم، بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين، باقتحام المسجد بفترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات على فترتين، صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية بالسماح للاقتحامات في العام 2003، رغم التنديد المتكرر من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.