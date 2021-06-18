إسرائيل تعلن عن صفقة تبادل "لقاحات فايزر" مع السلطة الفلسطينية

قالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على صفقة لتبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت في بيان: "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، ستحوّل إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة، ستنتهي فعاليتها قريبا، إلى السلطة الفلسطينية".

وأضافت "في المقابل، ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

وأكمل بيان الحكومة الإسرائيلية: "بناء على توصيات الجهات المختصة، وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح، اتفق اليوم على أن دولة إسرائيل ستحوّل كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح ضد كورونا من صنع شركة فايزر، والمتواجدة في إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، سينتهي سريان مفعولها قريبا".

وقالت: "مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من شركة فايزر، خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين أول من هذا العام، على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية".

وأضافت الحكومة الإسرائيلية "تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزون كاف من اللقاحات الذي يلبي حاليا كل احتياجاتنا".

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطة الفلسطينية على هذا الاتفاق حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش.