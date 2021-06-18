الجيش الإسرائيلي يزعم ضبط أسلحة جرى تهريبها من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه ضبط أسلحة تم تهريبها عبر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الإسرائيلي، في تصريح مكتوب "رُصد في ساعات الصباح الباكر، مشتبه به، نقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر، لأخذ الحقيبة من الجانب الإسرائيلي".

وتابع أدرعي: "تعقبت قوات الجيش بدقة محاولة التهريب إلى أن ألقت القبض على المشتبه به في الجانب الإسرائيلي، وضبطت ما كان في الحقيبة التي حوت على 12 مسدسًا، وتمت إحالته إلى التحقيق".

ولم يوضح أدرعي، الجهة التي تقف خلف محاولة التهريب.

ولم يصدر تعليق عن السلطات اللبنانية على أقوال المتحدث العسكري الإسرائيلي.