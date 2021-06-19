مقتل أحد أفراد الدفاع المدني بحماة السورية في قصف للنظام السوري

قُتل أحد أفراد الدفاع المدني وأصيب 4 آخرون على الأقل، في قصف لنظام بشار الأسد على مركز لهم في ريف محافظة حماة وسط سوريا.

وقصفت قوات النظام، صباح السبت، مركز الدفاع المدني في قرية "قسطون" شمال غربي حماة الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد، بحسب مصادر في الدفاع المدني.

وقال المسؤول الإعلامي للمركز، محمد حمادة، إن القصف أسفر عن مقتل أحد أفراد الدفاع المدني وإصابة 4 آخرين على الأقل.

وأوضح حمادة للأناضول أن حالة اثنين من المصابين حرجة.

كما أدى القصف إلى تدمير المركز المذكور.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/آذار من العام الماضي.