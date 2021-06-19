وزارة العدل العراقية تخلي سبيل صهر صدام حسين بعد 18 عاما من التوقيف

أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت، إخلاء سبيل جمال مصطفى، صهر الرئيس الأسبق صدام حسين، بعد توقيف دام 18 عاما.

جاء ذلك وفق وثيقة صادرة عن وزارة العدل، نشرتها وسائل إعلام محلية، بينها موقع "شفق نيوز" الخاص.

وأفادت الوثيقة بأن "المحكمة الجنائية المركزية قررت إلغاء التهم الموجهة إلى جمال مصطفى والإفراج عنه وإخلاء سبيله من التوقيف ما لم يكن مطلوباً عن قضية أخرى".

وأوضحت أن إلغاء التهم الموجهة إلى مصطفى جاء "لعدم كفاية الأدلة"، دون تفاصيل أكثر.

وجمال مصطفى (66 عاما) ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي، وهو زوج "حلا" الابنة الصغرى لصدام حسين، وكان من المطلوبين الـ52 في النظام الأسبق، إذ قررت الولايات المتحدة توقيفهم بتهم تتعلق بتنفيذ جرائم ضد الإنسانية.

وفي 20 أبريل/نيسان 2003، أوقفت الولايات المتحدة مصطفى، عقب 11 يوما من إسقاطها لنظام صدام حسين.

وفي عام 2017، أصدر مجلس النواب العراقي قانونا بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للراحل صدام حسين وزوجته وأبنائه وأقاربه حتى الدرجة الثانية، وشمل القانون جمال مصطفى أيضا.