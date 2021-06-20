الدبيبة يعلن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب وواشنطن ترحب

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، والمغلق منذ نحو عامين.

وصرح الناطق باسم غرفة عمليات "سرت-الجفرة" (التابعة للجيش الليبي)، الهادي دراه، عن فتح الطريق، الأحد.

وقال دراه إن ذلك لإعطاء مهلة للواء المتقاعد خليفة حفتر، من أجل سحب مرتزقة "فاغنر" الروس.

وأشادت الولايات المتحدة، الأحد، بإعلان حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إعادة فتح الطريق الساحلي، معتبرة أن هذه الخطوة تمهد طريق الليبيين نحو السيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة.

وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية في طرابلس، عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيه: "افتتاح الطريق الساحلي خطوة مهمة وتأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع ببرلين" في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف البيان: "يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحا، وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر (كانون الأول المقبل)".

والطريق الساحلي مصراتة- سرت، الرابط بين الشرق والغرب، هو طريق هام للتجارة، ومغلق منذ هجوم مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس عام 2019.

وغرد الدبيبة، عبر تويتر قائلا: "اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف: "تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

ويتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية، الداعمة لمليشيا حفتر.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع برعاية أممية، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.