وزارة الصحة الفلسطينية: أعدنا 90 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أنها أعادت 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، إلى إسرائيل لقرب انتهاء صلاحيتها.

وقالت الوزارة، في بيان: "أعدنا 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك على انتهاء تاريخه إلى إسرائيل" وأرفقت صورا لعملية التسليم.

وأثارت صفقة تبادل لقاحات فيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ردود فعل واسعة، ودعوات فلسطينية للتحقيق، بعد إعلان إسرائيل عن تفاصيلها.

والجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة، نهاية العام الجاري.

في حين قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الاتفاق جرى مع شركة "فايزر" الأمريكية، وليس مع إسرائيل.

ومساء نفس اليوم أعلنت الحكومة الفلسطينية، إلغاء الصفقة، بعدما تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".

وذكرت الصحة في بيانها الأحد، أن "تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم، طبقاً لاتفاق وزارة الصحة معها، وللتسريع في توفير الطعومات لأبناء شعبنا".

وأوضحت وزارة الصحة أنها ستعيد "التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم، وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية".

من جهته قال سامر الأسعد، مسؤول الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، في فيديو وزعته الوزارة إن "هذه الطعومات غير منتهية، بل شارفت على الانتهاء، تنتهي في نهاية شهر 6 (يونيو)، لن تستخدم وسيتم إرجاعها إلى مصدرها".

ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى الأحد 341 ألفا و514، توفي منهم 3819، وتعافى 335 ألفا و39.

كما بلغ إجمالي الذين تناولوا اللقاحات في الضفة الغربية وقطاع غزة 445 ألفا و598، بينهم 270 ألفا و795 تلقوا الجرعتين.