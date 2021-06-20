حماس: بتنا أقرب لتحرير القدس بفضل المقاومة

قال رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، الأحد، إن الشعب الفلسطيني بات أقرب لتحرير مدينة القدس المحتلة بفضل المقاومة.

جاء ذلك في كلمة على هامش مؤتمر نظمته العشائر الفلسطينية في قطاع غزة دعما للمقاومة ونصرة للقدس، بحسب ما نشر عبر الموقع الإلكتروني لـ"حماس".

وقال السنوار إن "معركة سيف القدس أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال"، في إشارة على ما يبدو إلى كون فصائل المقاومة فرضت عبرها على الاحتلال معادلة القصف بالقصف.

وأضاف: "بتنا للقدس والعودة والتحرير أقرب بفضل المقاومة".

ومعركة "سيف القدس" هي المواجهة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وإسرائيل.

وتابع السنوار: "شعبنا بكل مكوناته صنع النصر يوم ربى أبناءه على حب الوطن والاستعداد للتضحية والفداء والبذل في سبيل حريته".

وخاطب السنوار العشائر الفلسطينية بالقول: "أنتم من صنعتم هذا النصر يوم ربيتم أبناءكم على هذه المعاني الجميلة، فكان لنا جيل من كتائب القسام وسرايا القدس وشباب المقاومة كافة، الذين صنعوا هذا النصر الذي أحدث تحولا استراتيجيا في الصراع مع هذا الاحتلال".

وأضاف: "صنعتم النصر، يوم احتضنتم المقاومة، وبما صبرتم و تحملتم من حصار وقهر".

وتابع: "لم تغير قناعتكم كل حملات التشويه والتطبيع فظلت القدس يانعة في قلوبكم".

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي، وأسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه كافة المدن الإسرائيلية.