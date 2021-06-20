وزير خارجية العراق: غياب آليات لحل النزاعات بالشرق الأوسط يتسبب بعدم الاستقرار

شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت، على ضرورة نزع فتيل الأزمات في الشرق الأوسط عبر الاحتكام للسبل السلمية.

جاء حديث حسين خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع وزيري الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي والجزائري صبري بوقادوم في "منتدى أنطاليا" الدبلوماسي بتركيا تحت عنوان "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو أجندة مستدامة".

ودعا الوزير العراقي، وفق بيان صدر عن الخارجية إلى "المحافظة على الأمن الإقليمي والدولي وتحقيق متطلباته".

وقال: "سلامة الدول وأمن شعوبها يتطلب جهوداً جماعية كبيرة تتشارك فيها الدول، وتتحمل فيها مسؤولياتها والتزاماتها لتنعم بأجواء التعايش السلمي والاستقرار الدائم".

وأضاف: "الاستقرار الداخلي (للدول) ينعكس على استقرار المنطقة، وأن التوتر يؤدي إلى زعزعة الوضع الأمني في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدولي لأن العامل الجغرافي لم يعد حاجزاً منيعاً لدرء الأخطار".

وشدد على أن "غياب آليات حل النزاعات في المنطقة جعلها من أكثر مناطق العالم توتراً وتأزماً وخلف أوضاعاً من عدم الاستقرار".

وأكد أن "إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم يتم انتهاج سياسات ثابتة وواقعية ودائمة لحل بؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة بالسبل السلمية".

وتطرق حسين أيضاً إلى مواقف العراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأزمات في بعض الدول العربية، والتوتر الإيراني- الأمريكي.