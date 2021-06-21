إقليم شمال العراق يعرض اعترافات أحد قادة "بي كا كا" الإرهابية

عرضت سلطات إقليم شمال العراق، الاثنين، اعترافات أحد قادة "بي كا كا" الإرهابية، كشف فيها مسؤولية المنظمة عن اغتيال مسؤول أمني و5 عناصر في قوات "البيشمركة" التابعة للإقليم.

جاء ذلك في مقطع مصور وزعه مجلس أمن الإقليم على وسائل الإعلام.

وقال مجلس أمن الإقليم إنه "يكشف على لسان اينان أحمد ميرزا جليك (قائد جبهة متينا في بي كا كا) حقيقة وواقع عدد من مخططات إرهابية لـبي كا كا ضد قوى الأمن الداخلي وقوات البيشمركة ومن بينها جريمة اغتيال مسؤول أمني وحادثة قتل 5 من عناصر البيشمركة في منطقة جبل متين" بمحافظة دهوك.

ووفق اعترافات جليك، فإنه تم "اغتيال غازي صالح آليخان مسؤول قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في معبر سرزيرة (أوزوملو) الحدودي مع تركيا، لأنه رفض تنفيذ أوامر بي كا كا".

وأوضح أنه "تم اغتيال آليخان عن طريق اثنين من عناصر بي كا كا أحدهما استخدم سلاح قنص روسي الصنع".

وكان آليخان قُتل برصاص قناص عندما كان فوق سطح منزله في قرية "كليلكي" شرقي ناحية "كاني ماسي" بمحافظة دهوك. ولاحقا، اتهمت سلطات الإقليم "بي كا كا" الإرهابية بالوقوف وراء اغتياله.

كما أفاد جليك في اعترافاته بأن عناصر "بي كا كا" الإرهابية نصبت صواريخ وتلقت أوامر من قياداتها بإطلاقها على قوات الإقليم، ما أدى لمقتل 5 من "البيشمركة" في 5 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي في الإقليم.

وتشن المنظمة الانفصالية من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى على القوات العراقية، إضافة إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية.