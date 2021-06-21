حماس تحذر إسرائيل من الابتزاز وتصف الاجتماع بممثل "الأمم المتحدة" بالسيئ

وصف يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، الاثنين، اجتماعه بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بالسيئ؛ ووجّه تحذيرات لإسرائيل من مغبة مواصلة فرض الحصار على القطاع.

وقال السنوار، عقب لقاء جمعه مع وينسلاند، في مقر مكتبه بمدينة غزة، إن اللقاء "لم يكن إيجابياً بالمطلق".

وأضاف: "إسرائيل ما زالت تستمر في سياساتها ضد الشعب والأسرى، ولا يوجد بوادر تُشير إلى حل الأزمة الإنسانية بغزة، كما أنها تبتز المقاومة في موضوع التخفيف عن غزة".

وأوضح أن حركته أبلغت "وينسلاند" رفضها للابتزاز الإسرائيلي.

وتابع: "أبلغنا وفد الأمم المتحدة، عزمنا عقد لقاء مع قادة الفصائل الوطنية والإسلامية بغزة، لدراسة الخطوة التالية".

وأكد على أن "الوضع الحالي يتطلب ممارسة المقاومة الشعبية بشكل واضح، للضغط على الاحتلال من جديد".

ووصل وينسلاند، إلى غزة، اليوم الاثنين عبر حاجز بيت حانون "إيرز" الإسرائيلي (شمال).

وأمس الأحد، كشف مصدر فلسطيني مطلع، لوكالة الأناضول أن قيادة "المقاومة الفلسطينية"، قررت منح جهود عربية ودولية، فرصة لـ"تحقيق إنجازات في موضوع الحصار المفروض على غزة، وإنهاء معاناة سكانه".

وقال المصدر إن الأيام القريبة القادمة تشهد "مزيداً من الحراكات والجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك".

وبدأ في 22 مايو/ أيار الماضي، وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.

وطالبت الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة والسماح بعملية إعادة الإعمار.

لكن إسرائيل ربطت بين السماح بإعادة الإعمار وإعادة 4 أسرى تحتجزهم حركة حماس في غزة، وهو ما رفضته الأخيرة، حيث تطالب بإبرام صفقة تبادل للمعتقلين.

وشنت إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، غارات على مواقع تتبع لحركة حماس، ردا على ما قالت إنه إطلاق "بالونات حارقة" من القطاع.