ليبيا تستعيد الطائرة الرئاسية بعد احتجازها في فرنسا لمدة 7 سنوات

استعادت الحكومة الليبية الطائرة الرئاسية "A340"، بعد احتجاز لمدة 7 سنوات في فرنسا، بحجة "إجراء أعمال الصيانة".

وقد أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، ذلك في مؤتمر صحفي في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة: "اليوم تعود لنا طائرتنا ونحن فرحون مستقرون آمنون في ديارنا وفي أوطاننا".

وأضاف: "هذه طائرة الشعب الليبي، طائرة رئاسية غابت عنا منذ 2014، وكان حجزها قسريا".

وأوضح الدبيبة أن "هذه الطائرة مهمة جدا بالنسبة للسيادة الليبية، وفي نفس الوقت لقيمتها التاريخية".

وأردف أن الطائرة كانت قابعة في فرنسا، بحجة "إجراءات فنية ومالية، وعملنا على إرجاعها نظرا لأهميتها".

واعتبر أن إرجاع الطائرة "خطوة إيجابية تدل على استقرار ليبيا وأمنها وإرجاع سيادتها وإرجاع ثرواتها".

وحول عدد الطائرات المحتجزة خارج ليبيا، قال الدبيبة إنه يوجد "12 طائرة مستعملة، يتم استغلالها في أراضي خارج ليبيا بحجة الصيانة".

وأضاف: "هناك بعض الطائرات التي حجزت ويساوموننا فيها، وكل الطائرات سترجع إلى بلدنا".

وأوضح الدبيبة أن طائرتين حربيتين محتجزتين خارج ليبيا، دون الكشف عن مكان تواجدهما.

وقبل 2011، كان الرئيس الليبي السابق معمر القذافي (1969-2011) يستقل الطائرة A340 في رحلاته، وهي طائرة رئاسية مجهزة بأحدث التقنيات ووسائل الرفاهية، أرسلت في 2014 إلى فرنسا لإجراء أعمال صيانة وبقيت هناك إلى اليوم.