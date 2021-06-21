وزير الخارجية الإسرائيلي يزور الإمارات الأسبوع المقبل لافتتاح السفارة والقنصلية

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى دولة الإمارات الأسبوع المقبل في زيارة رسمية، سيفتتح خلالها السفارة في أبو ظبي والقنصلية في دبي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، في تصريح مكتوب: "يقوم وزير الخارجية بزيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء" القادم.

وأضافت "هي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات، ويحل لابيد ضيفاً على وزير الخارجية عبد الله بن زايد".

بالتوازي مع بيان الخارجية الإسرائيلية، أعلنت قناة "أي 24 نيوز" الإخبارية فتح مكتب دائم في دبي في خطوة هي الأولى لوسيلة إعلام تتخذ من إسرائيل مقراً لها وذلك بهدف إظهار "الشرق الأوسط الجديد" على ما تقول.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة "أي 24 نيوز" فرانك ملول: "شهدنا في العام الماضي تغييرات دبلوماسية إقليمية تتيح إقامة علاقات تجارية وفرص للشراكات".

وأضاف "إن فتح مكتب لنا في مدينة دبي للإعلام يمنحنا منصة استراتيجية لتوسيع تغطيتنا في الشرق الأوسط من قلب مركز صناعة الإعلام في المنطقة".

وأعلنت القناة المملوكة للملياردير باتريك دراهي الاثنين عن اتفاقيات تعزيز حضورها في الإمارات ويشمل ذلك تبادل المحتوى مع ناشر صحيفة أخبار الخليج أو (غلف نيوز) اليومية الناطقة بالإنكليزية وإعلانات وزارة السياحة الإماراتية باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية.

حصلت "أي 24 نيوز" وفي سابقة لوسيلة إعلام تتخذ من إسرائيل مقرا لها، على ترخيص البث من المكتب الإعلامي الحكومي في دبي.