"الرئاسي الليبي" يستنكر دعوة إيطاليا لملتقى حول المصالحة الوطنية دون التنسيق معه

استنكر المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، دعوة روما وزارة خارجية بلاده إلى عقد ملتقى مصالحة في إيطاليا، دون التنسيق معه.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد المنفي، إلى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وقالت الرسالة "من خلال متابعاتنا لملف المصالحة الوطنية تبادر إلى علمنا قيام وزارة الخارجية بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من الخارجية الايطالية لعقد ملتقى مصالحة فوق الأراضي الإيطالية دون التنسيق المسبق مع المجلس".

وأضافت أن المجلس "يستنكر ما أقدمت عليه وزارة الخارجية الإيطالية، ويطالب بإلغاء الملتقى المشار إليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة".

ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.

ومنذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.