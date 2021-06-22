المعارضة المغربية تطالب باستعادة الأطفال المغاربة من سوريا

انتقد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض موقف حكومته من الأطفال المغاربة المحتجزين في سوريا والعراق واصفاً الأمر بأنه "وصمة عار في جبين الحكومة".

جاء ذلك في مداخلة لعبد اللطيف وهبي النائب البرلماني والأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقال وهبي إن المغرب يتعين عليه أن يكون "مسؤولا عن أطفاله أينما كانوا في العالم".

وأضاف: "هناك أطفال مغاربة تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات يعانون الأمرين ومشردون في سوريا والعراق، بعد فقدان آبائهم وأمهاتهم الذين توجهوا (إلى هناك) لارتكاب جريمة الإرهاب".

وزاد متسائلا: "هل نتخلى عن أبنائنا لأن آباءهم وأمهاتهم تخلوا عنهم؟"، مشددا على أن الحكومة "مسؤولة عن هؤلاء الأطفال ومن العيب أن يتشرد الأطفال المغاربة في سوريا والعراق ولا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية بشأن هذا الملف".

واعتبر وهبي أن وضع الأطفال المغاربة المشردين في سوريا والعراق "إهانة لنا جمعيا".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المغربية.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية سابقة، عن وجود عدد من النساء المغربيات رفقة أبنائهن عالقين في سوريا والعراق، بعدما اعتقل أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنهم من قتل هناك.

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.

ولا تتوفر إحصائية رسمية بعدد النساء والأطفال المتواجدين هناك.

لكن بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، قال في ديسمبر/كانون أول 2018، في تصريحات إعلامية، إن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.