بعد شكوك في إصابته بكورونا هيئة الدفاع تطلب نقل البشير للمستشفى

طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الثلاثاء، من السلطات تسريع نقل موكلها إلى المستشفى، إثر عارض صحي منعه من حضور جلسة محاكمة اليوم في قضية انقلاب 1989، وسط شكوك في إصابة بكورونا.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن البشير تغيب عن جلسة اليوم، بعد أن أبلغت إدارة السجن المركزي المحكمة أنه "يعاني آلاماً في الحلق وسعالاً، ويحتاج إلى راحة طبية، بما يتعذر معه حضور الجلسة".

وقال رئيس فريق الدفاع عبد الباسط سبدرات، لهيئة المحكمة، وفق المصدر ذاته، إن "الترجيحات تشير إلى احتمال إصابة البشير بفيروس كورونا".

وأضاف أن "الأمر يستدعي تدخلا عاجلا بنقله إلى مستشفى خاص للتقرير بشأن حالته وإجراء الفحوصات اللازمة".

وحذر سبدرات من بقاء موكله في السجن وهو بالوضع الصحي الراهن.

من جهته، قال قاضي المحكمة أحمد علي أحمد، إن "المحكمة ستتابع مع إدارة السجن الوضع الصحي للبشير، للتقرير بشأن حاجته للنقل إلى مستشفى خاص"، وفق التلفزيون الرسمي.

وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".

وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.