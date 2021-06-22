موظف عراقي يسرق أدوية خاصة بمكافحة كورونا من المشفى الذي يعمل فيه

قام موظف حكومي يعمل في أحد مستشفيات محافظة نينوى شمالي العراق، باختلاس حقن خاصة بمعالجة مصابي فيروس كورونا، بقيمة نحو 122 ألف دولار وفق ما أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته هيئة "النزاهة العامة" التابعة للبرلمان).

وقال البيان إن "فريق عمل من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، تمكن من ضبط أحد العاملين في مستشفى الشفاء بمحافظة نينوى، لاختلاسه حقنا خاصة بمعالجة المصابين بفيروس كورونا".

وأوضح أن "سعر (الحقنة) الواحدة يبلغ 300 دولار أمريكي، وقيمتها الإجمالية 178 مليون دينار عراقي (نحو 122 ألف دولار)".

وأضاف أن "الفريق تمكن أيضا من ضبط 424 حقنة في منزل المتهم ومواد طبية أخرى".

وأردف أن "التحقيقات الأولية مع المتهم أثبتت أن الحقن المضبوطة في منزله ليست الحقن الأصلية المختلسة، وإنما هي حقن غير أصلية وغير معتمدة من وزارة الصحة سعرها في الأسواق 50 دولارا، وكان ينوي إعادتها إلى المستشفى بغية سد النقص الحاصل بذمته جراء اختلاسه للحقن الأصلية".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، أحد أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العراق، حتى مساء الاثنين، مليونا و292 ألفا و700، منها 16 ألفا و910 وفيات، ومليون و204 آلاف و879 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.