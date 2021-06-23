الأردن يبحث تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع النظام السوري

بحث الأردن والنظام السوري، الأربعاء، مجالات التعاون في قطاعي النفط والكهرباء وسبل تعزيزها، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، مع وزيري النفط والثروة المعدنية، والكهرباء في النظام السوري، بسام طعمة وغسان الزامل، بالعاصمة عمان.

وبحث الطرفان "القضايا المتعلقة بشبكة الربط الكهربائي بين البلدين، ووضع البنية التحتية لخط الغاز العربي الواصل بينهما، فضلا عن سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".

وأكدت الوزيرة الأردنية، "أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، في إطار سياسة تضع بالاعتبار التكامل الاقتصادي"، بحسب ذات المصدر.

ويستورد الأردن نحو 95 بالمئة من احتياجاته من النفط، ويعاني عجزا في إنتاج الكهرباء.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي عن عموم المملكة، فيما عزته شركة الكهرباء الوطنية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء (حكوميتان) إلى خلل في خط الربط الرئيسي مع الشبكة المصرية.