الإعلام التابع لإيران يندد بإغلاق واشنطن لبعض مواقعه الإلكترونية

اعتبرت إيران أن إغلاق الولايات المتحدة المواقع الالكترونية لوسائل إعلام تابعة لها أو مرتبطة بها، خطوة "غير بناءة" فيما يخوض الطرفان مباحثات غير مباشرة في فيينا أملاً في إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات متلفزة الأربعاء بعد جلسة الحكومة "سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية (...) لإدانة هذه الخطوة وأيضا كشف هذه السياسة الخاطئة من الولايات المتحدة، التي تبدو غير بناءة في حين تجرى مباحثات بشأن الاتفاق حول البرنامج النووي".

وأعلنت وزارة العدل الأميركية ليل الثلاثاء الأربعاء "مصادرة" على 33 موقعا لوسائل إعلام إيرانية وثلاثة مواقع لـ"كتائب حزب الله" العراقية المقربة من طهران، كانت تستضيفها نطاقات تملكها الولايات المتحدة، في انتهاكات للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران اعتبارا من العام 2018، إثر قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق المبرم قبل ذلك بثلاثة أعوام بين طهران وقوى دولية بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وتستضيف فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل، مباحثات بين إيران وأطراف الاتفاق بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، سعيا لإحيائه من خلال تفاهم يشمل رفع واشنطن لعقوبات، في مقابل عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها النووية، التي بدأت التراجع عنها تدريجا بعد عام من الانسحاب الأميركي.

وخاض المفاوضون ست جولات من المباحثات حتى الآن، وأكدوا تحقيق تقدم فيها، لكن مع استمرار وجود بعض الخلافات.

كذلك، تأتي الخطوة الأميركية بعد أيام من فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

- "تهديد" -

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان "استنادا إلى قرارات قضائية، صادرت الولايات المتحدة على 33 موقعا يستخدمها اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية وثلاثة مواقع إلكترونية يستخدمها حزب الله (العراقي) في انتهاك للعقوبات الأميركية".

ولم تكشف هوية الشركات الأميركية المالكة لهذه النطاقات، ولم توضح الإجراءات التي ستتخذ في حقها.

ويحول إدراج اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية على القائمة الأميركية السوداء، دون تعامل الأميركيين والشركات الأميركية والأجنبية منه أو مع فروع له.

وظهرت على مواقع مستهدفة، منها للقناة الإخبارية الناطقة بالعربية "العالم" وبالإنكليزية "برس-تي في" التابعتين لشبكة التلفزيون الرسمي "ايريب"، رسالة تشير إلى أنه "تم مصادرة الموقع" من الحكومة الأميركية وذيلت بختمي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" ووزارة التجارة.

وأتت الإجراءات في إطار ممارسة الصلاحيات الرئاسية في وجه "تهديد" استثنائي على ما جاء في أحد بنود القانون الواردة في الرسالة.

ولم تغب القنوات عن شبكة الانترنت، إذ فعّلت مواقع تستضيفها نطاقات محلية ("دوت آي آر" بدلا من "دوت كوم").

ورأى واعظي أن خطوة الولايات المتحدة "تتعارض مع مبدأ حرية التعبير التي لطالما فاخرت به"، و"تعني الحد من حرية التعبير من خلال استخدام وسائل للحؤول دون انعكاس وجهات النظر المختلفة على الرأي العام".

واعتبرت "العالم" في بيان أن إغلاق مواقع الكترونية مرتبطة بـ "محور المقاومة" (إيران وحلفاؤها في الشرق الأوسط) "يكشف بأن أميركا لا تطيق وجود أي منافس لها في أي مجال".

وظهرت رسالة المصادرة نفسها على موقع قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن، والتي نددت بـ "قرصنة أميركية ومصادرة لحقوق النشر"، مؤكدة في بيان مواصلة "التصدي للقرصنة الأميركية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

وأعلنت القناة استحداث موقع بديل عن موقع "المسيرة نت" الذي أغلقته واشنطن، هو "المسيرة دوت كوم".

وسبق لموقع القناة نفسها وكذلك لموقع "الاتجاه"، القناة التلفزيونية التابعة لـ"كتائب حزب الله" أن لقيا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 المصير نفسه.

وطال الحجب يومها أيضاً موقع كتائب النجباء، وهو من الفصائل العراقية القريبة من الجمهورية الإسلامية.

وشمل الحظر أيضاً موقع قناة "اللؤلؤة" البحرينية المعارضة. وكتبت القناة على تويتر أنّ "الإدارة الأميركية تستولي بطريقة غير قانونية على موقع قناة اللؤلؤة الفضائية وعدد من المواقع الإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزونات الاسلامة".

وتتّهم المنامة الجماعات التي تسيطر على هذه القناة بأنها موالية لإيران.

- "عمل منسق" -

ولم ينقطع البث التلفزيوني للقنوات المعنية واستمر كالمعتاد، وفق مراسلي فرانس برس في العواصم المعنية.

وتحدثت قناة "برس تي في" عن "عمل منسق واضح" في حين ندّد التلفزيون الرسمي الإيراني "ايريب" الذي يرعى بعض هذه القنوات بحجب مواقع "وسائل إعلام موالية للمقاومة تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".

وأضاف التلفزيون على موقعه الإلكتروني "في حين تؤكد الحكومة الديمقراطية للولايات المتحدة دعم حرية التعبير، فإنها تغلق عملياً وسائل الإعلام عبر دعم" إسرائيل والسعودية، الحليفين التاريخيين لواشنطن في الشرق الاوسط.

وذكر التلفزيون الإيراني أنّ الإجراء الأميركي شمل أيضاً قنوات "فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر".