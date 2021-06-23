الدبيبة يطلب المساعدة لإجراء الانتخابات بموعدها

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال افتتاح "مؤتمر برلين 2" المنعقد في العاصمة الألمانية حول ليبيا بمشاركة 15 دولة بينها تركيا و4 منظمات إقليمية ودولية.

وقال الدبيبة: "يفصلنا عن الانتخابات 6 أشهر ولكن للأسف الخلافات الداخلية ما زالت مستمرة ولم تعتمد الميزانية حتى الآن"، داعيا "المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

وأضاف: "مطلوب كذلك المزيد من العمل لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا"، داعيا المجتمعين في برلين إلى "الالتزام بتعهداتهم ومساعدتنا في ردع المعرقلين للعملية السياسية".