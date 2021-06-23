تصاعد مقلق في إصابات كورونا في إسرائيل

سجلت السلطات في إسرائيل 110 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه وزارة الصحة إصابات تزيد عن 100 خلال 24 ساعة.

وقبل ذلك، كانت الإصابات وعلى مدى أكثر من شهرين، لا تزيد عن عدة عشرات يوميا، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قيود كانت قد فرضتها سابقا لمنع تفشي الوباء، ومنها "ارتداء الكمامة".

وقالت وزارة الصحة في تصريح مكتوب إن إجمالي عدد المصابين الحاليين، بلغ الأربعاء 554 إصابة بينها 26 خطيرة.

وأضافت إن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 840766 بينها 6428 حالة وفاة.

واستنادا إلى وزارة الصحة، بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح (من نوع فايزر) 5.5 مليون فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية 5.1 مليون شخصا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء "يعقد رئيس الوزراء نفتالي بينت، نقاشًا حول ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا".

وأضافت "كما أُعيد فرض ارتداء الكمامات في المطارات، والمعابر الحدودية، والأماكن التي تقدم علاجات طبية".

وتابعت "مُنح الأطباء صلاحيات لإلزام مواطنين بالخضوع للحجر الصحي في ظروف معينة، حتى إذا تلقوا اللقاح".

وأشارت هيئة البث إلى أن الحكومة صادقت قبل ظهر اليوم (الأربعاء) على إعادة إقامة المجلس الوزاري المصغر الخاص بمكافحة الجائحة، المعروف باسم "كابينيت كورونا".

وأضافت "تشمل تركيبة الكابينيت رئيس الحكومة ووزراء الصحة والخارجية والدفاع والعدل والمالية والأمن الداخلي والاقتصاد والتعليم والأديان والبناء والإسكان".

على ذات الصعيد، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى الشروع في "إجراءات لمنع دخول سلالة دلتا الهندية".

وقالت في هذا الصدد "يلزم كل من يدخل مطار بن غوريون بوضع كمامة، كما سيخضع القادمون إلى البلاد لفحص لتشخيص كورونا، وذلك في اطار الإجراءات الاستباقية للتصدي للسلالة الهندية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حثّ المواطنين على الامتناع عن السفر غير الضروري إلى الخارج، مناشدًا الصبية ممن بلغوا الثانية عشرة فما فوق، بتلقي التطعيم في أسرع وقت ممكن.

وأوصى بينيت بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أيضا.