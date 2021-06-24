الجيش الوطني السوري يتصدى لمحاولة تسلل من إرهابيي ي ب ك/ بي كا كا

قُتل 4 من عناصر الجيش الوطني السوري، فجر الخميس، في اشتباكات مع إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" كانوا يحاولون التسلل لمناطق محررة شمالي سوريا.

وأفادت مصادر عسكرية لمراسل الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن عناصر المنظمة الإرهابية حاولوا تجاوز خطوط التماس مع الجيش الوطني بالقرب من نهر الساجور، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين سقط خلالها 4 قتلى من الجيش الوطني.

وإثر محاولة التسلل، استهدفت مدفعية الجيش التركي مواقع المنظمة في مدينة منبج شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما استطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.