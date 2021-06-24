الحكومة العراقية ترحل آلاف العمالة الأجنبية من البلاد

أعلنت الحكومة العراقية ترحيل آلاف العمال الأجانب وإحالة 400 شركة قطاع خاص إلى القضاء بسبب عدم التزامها بقرار تشغيل النسبة المفروضة من العمالة المحلية.

وصرح وزير العمل العراقي عادل الركابي لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، الخميس: "رحلنا آلاف العمالة الأجانب كانت إقامتهم غير شرعية، وأثروا في فرص الشباب العراقي بالتوظيف".

وأوضح الركابي أنه "تمت إحالة 400 شركة في القطاع الخاص إلى محكمة العمال خلال 2021، لعدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، وعدم تطبيقها الدقيق لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي".

وأقرت الحكومة العراقية قبل سنوات قانونا يلزم الشركات كافة بتشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية.

لكن شركات القطاع الخاص تلجأ إلى تشغيل العمالة الأجنبية بدلاً من العراقية، بسبب تدني الأجور إلى جانب ساعات العمل الطويلة.

وزاد وزير العمل: "أنذرنا 350 شركة أخرى لكي تطبق القانون خلال مدة محددة، وستحال للقضاء حال عدم الالتزام".

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

فيما تبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.