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المبعوث الأممي بالشرق الأوسط يحذر من تصعيد "مدمر جديد" في غزة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.06.2021 18:21
آخر تحديث في 24.06.2021 19:16
المبعوث الأممي بالشرق الأوسط يحذر من تصعيد مدمر جديد في غزة

قال المبعوث الأممي لعملية السلام تور وينسلاند، الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين لا يزال هشا، محذرا من "تصعيد مدمر جديد" بقطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة يعقدها حاليا مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط.

وقال وينسلاند: "اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين لا يزال هشا ويجب تجنب تصعيد مدمر جديد في غزة".

وحث إسرائيل على "ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، بما يتماشى مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي".

واستطرد: "يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف من جميع الأطراف وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".

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