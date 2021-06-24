حماس تعتبر نقل سفارة هندوراس إلى القدس "اعتداء صارخ" على حقوق الشعب الفلسطيني

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، نقل سفارة هندوراس في إسرائيل إلى مدينة القدس "خطوة مخالفة للقانون الدولي".

وقالت الحركة، في بيان لها: "ندين قيام هندوراس بافتتاح سفارتها في القدس المحتلة، في خطوة مخالفة للقانون الدولي، الذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة".

ووصفت الحركة خطوة نقل السفارة بـ"الاعتداء الصارخ" على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت حماس هندوراس "إلى التراجع عن هذه الخطوة فورا، والالتزام بالقانون والإجماع الدولي الذي رفض من قبل نقل السفارة الأمريكية للقدس".

وطالبت بـ"التحرك الفوري لنصرة قضيتنا العادلة ودعم حقوقنا الأصيلة بالحرية والاستقلال".

ودشن رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الخميس، مقر سفارة بلاده في القدس الغربية لتكون الثالثة بعد سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) لعام 1980 جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة، في حين جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الثاني 2017 دعوة جميع الدول إلى "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية" في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن.