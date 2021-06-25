الإعلان عن موعد الجولة الـ16 من محادثات أستانة حول سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أن الجولة الـ16 من محادثات "أستانة" المتعلقة بالنزاع في سوريا، ستعقد يومي 7 و8 يوليو/ تموز المقبل في العاصمة نورسلطان.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس، أن الجولة الـ16 من المحادثات أجلت سابقا بسبب جائحة كورونا، مضيفة أنه سيحضر وفود من الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا، وممثلون عن النظام السوري وعن المعارضة.

وأشارت إلى مشاركة هيئة خاصة من الأمم المتحدة بالمحادثات، بالإضافة إلى الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين.

وذكرت أن البنود الرئيسية في جدول أعمال المحادثات يتضمن الوضع الراهن في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وإجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن والبحث عن المفقودين.

وبالإضافة إلى المحادثات، سيتم عقد اجتماع حول مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بين وفود من الدول الضامنة وممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، عقدت الدول الضامنة لمسار أستانة، اجتماعها الـ15 في مدينة سوتشي الروسية، وعلى أجندته الملف الأبرز وهو اللجنة الدستورية السورية.

وشارك في الاجتماع الرفيع ممثلو الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا وإيران، ووفدي النظام والمعارضة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.