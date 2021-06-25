ي ب ك/بي كا كا الإرهابي يقتل امرأة في تل أبيض شمالي سوريا

قتلت امرأة في قصف لإرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" على ريف مدينة تل أبيض الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكر مراسل الأناضول أن الإرهابيين استهدفوا، الخميس، قرية "ملا برهو" جنوبي تل أبيض بصاروخ أرض- أرض، انطلاقا من المناطق التي يحتلونها في جنوب الطريق السريع"M4".

وأوضح أن القصف أسفر عن مقتل امرأة وإصابة مدني في القرية المذكورة.

وأضاف أن حوالي 100 شخصا يقطنون القرية نزحوا إلى بلدة "حمام التركمان" بسبب القصف.

يشار أن التنظيم الإرهابي يستهدف المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في "نبع السلام" بشكل متكرر، انطلاقا من المناطق التي يحتلها في جنوب الطريق السريع"M4".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.