أربيل تتعرض لهجوم بـ4 طائرات مسيرة

أعلن إقليم شمال العراق، السبت، أن 4 طائرات مسيرة استهدفت محافظة أربيل عاصمة الإقليم، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وقالت مؤسسة مكافحة الإرهاب بالإقليم، في بيان، إن "3 طائرات مسيرة سقطت على منزل مواطن قرب قرية باراغ في أربيل، وطائرة رابعة سقطت في صحراء جبل تارين بالمحافظة ذاتها".

وأضافت المؤسسة، أن طائرتين انفجرتا في منزل المواطن وخلفت أضرارا، فيما لم تنفجر الثالثة التي سقطت على المنزل ذاته.

وأشارت إلى أن المسيرة الرابعة انفجرت في منطقة مفتوحة في الصحراء.

وكشفت مؤسسة مكافحة الإرهاب، عن أن أجنحة الطائرات حملت عبارة "قاصم الجبارين"، دون تفاصيل عن الإشارة التي تحملها هذه العبارة.

وذكرت أنه تم فتح تحقيق بالهجوم وسيتم كشف نتائجه للجميع.

وفي وقت سابق السبت، قالت القنصلية الأمريكية بأربيل، في بيان، إن هجوما بطائرة من دون طيار استهدفت أربيل.

وأضافت القنصلية، أن الهجوم "يمثل انتهاكا واضحا لسيادة العراق".

من جانبه، أوضح تلفزيون "كردستان 24" (غير حكومي)، أن طائرة مسيرة ألقت متفجرات على قرى في محيط أربيل، دون وقوع إصابات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية، بينها الموقع الإلكتروني لشبكة "رووداو" الإعلامية (غير حكومية)، بأن الهجوم وقع على بعد 3 كيلومترات من مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.

وهذا أحدث هجوم يتعرض له الإقليم بواسطة الطائرات المسيّرة بعد هجوم مماثل استهدف قاعدة عسكرية تضم جنوداً أمريكيين داخل مطار أربيل الدولي في أبريل/نيسان الماضي.

كما تعرضت القاعدة العسكرية بالمطار لهجوم صاروخي في فبراير/شباط الماضي، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي مع قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.