14 مليون قرص.. السعودية تضبط شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان

أعلنت السلطات السعودية، السبت، إحباط عملية تهريب ضخمة للمخدرات من لبنان، ضمت أكثر من 14 مليون قرص مخدر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 14 مليونا و400 ألف قرص إمفيتامين مخدر".

وأوضحت أن تم ضبط تلك الكمية "مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان".

ولفتت إلى أنه "تم القبض على مواطن بمنطقة الرياض (وسط)، لثبوت مشاركته في محاولة تهريب هذه الحبوب المخدرة، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة".

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، قررت السعودية حظر دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية من دخول المملكة والمرور عبر أراضيها لدولة الثالثة، بحجة استغلالها إرسالياتها لتهريب المخدرات.

جاء القرار السعودي آنذاك إثر ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش في شحنة رمان قادمة من لبنان.

وفي حينها، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية "التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها".

وفاقمت الخطوة السعودية أزمات لبنان الذي يشهد شحا غير مسبوق في وفرة النقد الأجنبي، ما أدى إلى هبوط كبير في سعر الليرة أمام الدولار طوال الفترة الماضية.