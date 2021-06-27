الجيش البريطاني يجري تدريب إنزال مشترك مع جنود أردنيين

كشف وزير القوات المسلحة البريطاني عن إجراء تدريب إنزال جوي مشترك بين مظليين بريطانيين مع جنود أردنيين في الأردن في تأكيد على دعم المملكة المتحدة للمملكة والتزامها بالاستقرار الإقليمي.



وقال الوزير جيمس هيبي في بيان إن التدريبات المشتركة التي جرت الأربعاء وشارك فيها 150 مظليا من لواء الهجوم الجوي البريطاني السادس عشر و84 مظليا أردنيا تظهر أن القوات المسلحة البريطانية "تقف إلى جانب الأردن ضد التهديدات المشتركة في المنطقة".



وقال قائد اللواء، البريغادير جيمس مارتن، إن القوات البريطانية ستلعب دورا في تعميق "العلاقات الثنائية القوية والتاريخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحيوية لازدهار المملكة المتحدة وأمنها".

وجاء قفز المظليين –القوة الهجومية الرئيسية في اللواء– بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الأردن.

ويعتبر اللواء عنصرا أساسيا في قوة الاستجابة العالمية في المملكة المتحدة، وهي قوة متعددة الاستخدامات يمكنها القيام بمهام محددة بسرعة في جميع أنحاء العالم.



قال هيبي: "إنهم جنود المستقبل، وعلى استعداد لمواجهة التهديدات المتغيرة في جميع أنحاء العالم".

قفز المظليون البريطانيون من طائرة نقل من طراز سي 130 هيركوليز كانت تحلق على ارتفاع ألف قدم أقلعت من قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي قاعدة جوية بريطانية في جزيرة قبرص.



ثم انضم الجنود الأردنيون إلى المظليين البريطانيين، مسلحين ببنادق اس إيه 80 وبنادق قنص ومدافع رشاشة خفيفة وثقيلة ومدافع هاون عيار 81 ملم ومدافع خفيفة، في مهاجمة قرية وهمية.

كما يجري اللواء البريطاني تدريبات عسكرية أخرى مع القوات الأردنية، منها تدريبات المشاة والمدفعية.