السعودية تطلق سراح ناشطتين بعد اعتقال دام حوالي 3 سنوات

أطلقت السعودية سراح الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد توقيفهما لنحو 3 سنوات، وفق مصادر منظمات حقوقية.

وأفاد حساب "معتقلي الرأي" السعودي المعارض، عبر موقع "تويتر"، الأحد، بـ"الإفراج عن الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة، التي اعتقلتهما السلطات السعودية في أغسطس/آب 2018 على خلفية نشاطهن الحقوقي".

فيما أكدت منظمة القسط لحقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها لندن)، في بيان، الإفراج عن بدوي والسادة، بعد انتهاء فترة محكوميتيهما.

فيما لم يصدر تعليق من السلطات السعودية حتى الساعة 9.10 ت.غ.

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت منظمات حقوقية أن السلطات السعودية أوقفت نسيمة السادة وسمر بدوي، وهو ما لم تعقب عليه السلطات حتى اليوم.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعتزام بلاده إجراء "موجة إصلاحات" بملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية، وأبرزها تعديل نظام الأحوال الشخصية الذي يقول مراقبون إنه "مقيد" للمرأة.

وبينما تدور أحاديث رسمية بالرياض عن علاقات متوازنة مع واشنطن، ووجود حريات وحقوق واسعة ببلادها، يتحدث معارضون خارج المملكة عن "انتهاكات" وأعداد كبيرة من الموقوفين ومطالبات لممارسة ضغوط أمريكية على السعودية لتحسين الملف الحقوقي.

في المقابل تقول السلطات السعودية إن ليس لديها معتقلين سياسيين، وتلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بالحقوق والحريات.