تفجير إرهابي في مدينة الباب شمالي سوريا يخلف قتيلاً وإصابات

شهدت مدينة الباب الواقعة شمالي سوريا تفجيراً إرهابياً بسيارة مفخخة قتل فيها مدني وأصيب اثنان آخران.

ونقل مراسل الأناضول، أن التفجير الإرهابي وقع في مركز مدينة الباب.

ووفقا للمعلومات الأولية، لقي مدني مصرعه وأصيب اثنان آخران.

وأشار إلى أن الاتهامات تتجه إلى عناصر منظمة "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابية، مضيفا أن قوات الأمن المحلية فتحت تحقيقا حول الحادث.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب.