مشروع قرار أممي جديد يطالب بمرور المساعدات إلى سوريا عبر معبرين

وزعت النرويج وإيرلندا الجمعة مشروع قرار لمجلس الأمن يتيح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر حدود تركيا والعراق، لكن اعتماد القرار يتوقف على موافقة روسيا، الحليف الوثيق لسوريا.

وقد تعرضت روسيا لضغوط شديدة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرين، الذين حذروا من عواقب إنسانية وخيمة لأكثر من مليون سوري، إذا ما أغلقت جميع المعابر الحدودية.



تقول روسيا إنه يجب تسليم المساعدات عبر خطوط الصراع داخل سوريا لتعزيز سيادة النظام السوري على البلد بأكمله.

فيما وافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية عندما بدأ التسليم عام 2014، بعد ثلاث سنوات من بدء الصراع السوري.

بيد أنه في يناير/كانون ثان 2020، استخدمت روسيا تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس لحصر شحنات المساعدات على معبرين حدوديين.

وفي يوليو/تموز 2020، أوقف تهديدها باستخدام حق النقض (الفيتو) معبرا آخر. لذلك، لا يمكن اليوم إيصال المساعدات إلا عبر معبر باب الهوى من تركيا إلى شمال غرب سوريا وينتهي تفويضه في 10 يوليو/تموز.

مشروع القرار الذي وزعته النرويج وإيرلندا سيبقي معبر باب الهوى، ويعيد شحنات المساعدات عبر معبر اليعربية من العراق في الشمال الشرقي والذي أغلق في يناير/كانون ثان 2020. وسينهي أيضًا التفويض الذي استمر ستة أشهر الذي أصرت روسيا عليه، ويستعيد التفويض لمدة عام.

ومن المتوقع أن يناقش خبراء مجلس الأمن القرار المقترح هذا الأسبوع.

وينص مشروع القرار على أن "الوضع الإنساني المدمر في سوريا لا يزال يشكل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة".

صرح منسق الشؤون الإنسانية السابق بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، الذي استقال للتو، أمام المجلس الشهر الماضي بأن إيصال المساعدات عبر خطوط النزاع لا يمكن أن يحل محل عمليات التسليم عبر الحدود ووصف العملية عبر الحدود في باب الهوى بأنها "شريان حياة".



كما حذر لوكوك من أنه إذا لم تتم إعادة المصادقة عليه، ستتوقف عمليات توصيل الغذاء لـ 1.4 مليون شخص كل شهر، وستتوقف ملايين العلاجات الطبية والمساعدات الغذائية لعشرات الآلاف من الأطفال والأمهات، والمستلزمات التعليمية لعشرات الآلاف من الطلاب.

أعربت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي زارت مؤخرًا معبر باب الهوى، عن خيبة أملها من أن القرار "لا يرقى إلى مستوى المعابر الثلاثة التي تسعى الولايات المتحدة لاستعادتها".

وقالت إنه ينبغي أيضًا إعادة فتح معبر ثانٍ من تركيا إلى الشمال الغربي في باب السلام كان مغلقًا في يوليو/تموز 2020.

وأضافت أنه منذ ذلك الحين لم تصل قافلة واحدة عبر الخطوط إلى إدلب في الشمال الغربي.

وقالت إنه منذ إغلاق اليعربية "ارتفعت الاحتياجات بنسبة 38 بالمائة في شمال شرق سوريا".

في السياق ذاته، قالت توماس غرينفيلد: "يعاني ملايين السوريين، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيتم الحيلولة دون حصول ملايين آخرين على الغذاء والمياه النظيفة والأدوية ولقاحات كوفيد-19".

وأضافت: "الوضع مدمر وسيزداد سوءًا إذا لم نتحرك".

من جانبه، رحب ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، بالجهود المبذولة لمواصلة المساعدات إلى الشمال الغربي واستعادة عمليات التسليم إلى الشمال الشرقي، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه من أن القرار لا يسعى أيضًا إلى استعادة عمليات التسليم عبر باب السلام.

ووصف المعبر من تركيا بأنه "بوابة مباشرة" لشمال حلب التي يقطنها 800 ألف نازح.

وقال: "لقد أجبر العنف وانعدام الأمن في السابق باب الهوى على الإغلاق، ما يهدد إيصال المساعدات في الوقت المناسب لملايين السوريين"، داعيًا مجلس الأمن إلى "زيادة عدد نقاط العبور والوصول إلى المساعدات".

فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هيئة تحرير الشام بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط "بتواطؤ من أنقرة"، على حد قوله.



كما اتهم لافروف المانحين الغربيين، وهم المقدمون الرئيسيون للمساعدات الإنسانية لسوريا، بـ"الابتزاز"، من خلال التهديد بقطع التمويل الإنساني لسوريا، إذا لم يتم تمديد تفويض باب الهوى.

وقال في بيان شفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء: "نعتبر أنه من المهم مقاومة مثل هذه الأساليب".