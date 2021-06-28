السعودية تعترض 3 مسيرات وصاروخين باليستيين حوثيين في يوم واحد

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه محافظة خميس مشيط".

وبذلك يرتفع إجمالي ما تم اعتراضه الأحد، إلى 3 مسيرات وصاروخين باليستيين.

والأحد، أفاد التحالف السعودي الإماراتي، في بيان آخر، بأن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط، وآخر تجاه مدينة نجران (جنوب).

كما أعلن، في بيان ثالث، تدمير "طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي، على لسان متحدثها العسكري يحيى سريع، عن تمكن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية عسكرية مشتركة على مواقع عسكرية حساسة في مناطق نجران وأبها وخميس مشيط، بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة".

وأوضح المتحدث في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "العملية استهدفت معسكر الحرس الوطني في نجران، ومواقع عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وكانت الإصابات دقيقة".

وعلى مدى الأسبوع الأخير، شهدت المملكة إعلانات شبه متتالية عن إحباط مسيرات حوثية مفخخة، لا سيما تجاه المنطقة الجنوبية المتاخمة للحدود مع اليمن، كان أولها في 19 يونيو/حزيران، وبلغ مجموعها حتى اليوم 39 مسيرة، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا لبيانات التحالف.

وفي 18 يونيو/حزيران الجاري، قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسل، في بيان، إن جماعة الحوثي شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على السعودية، منذ بداية العام الجاري.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين من جانب آخر، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.