تنظيم داعش يتبنى الهجوم الصاروخي على محطة الطاقة الكهربائية شمالي العراق

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم الصاروخي الذي استهدف محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، شمالي العراق.

وجاء على موقع "ناشر نيوز" التابع للتنظيم، الاثنين: "شن (داعش) هجوما صاروخيا استهدف محطة للطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين".

والأحد، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، تعرض محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمحافظة صلاح الدين، لهجوم بصواريخ "كاتيوشا"، ما تسبب في أضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية.

والهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما يأتي عقب أقل من أسبوع على افتتاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، المحطة التي تنتج نحو 1260 ميجاوات من الكهرباء شمالي العراق.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وزارة الكهرباء، في بيان آخر، بـ"استهداف برجين لنقل الطاقة الكهربائية بمحافظة ديالي (شمال شرق) بعبوات ناسفة، ما أدى إلى انفصال الخط الناقل للطاقة من ديالي إلى شرق بغداد".

وينتج العراق يوميا ما بين 19 و21 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما يتجاوز الاحتياج 30 ألف ميجاوات، ويتم الاستيراد لسد العجز، وفق مسؤولين في قطاع الكهرباء.

ويشهد العراق منذ سنوات، احتجاجات شعبية على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة في فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحيانا 50 مئوية.