تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا لقصف مدفعي

رداً على الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع لفصائل تدعمها إيران في العراق وسوريا، أطلقت فصائل موالية لإيران مساء الاثنين قذائف مدفعية على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ولم يسفر قصف الفصائل عن ضحايا، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وكانت الضربات الأميركية استهدفت ليل الأحد، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا إضافة إلى موقع في العراق.

وخلف القصف مساء الاثنين خسائر مادية وأعقبه تحليق في أجواء المنطقة لمقاتلات أميركية وأخرى للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو في تغريدة أنه "قرابة الساعة 19,44 بالتوقيت المحلي (16,44 ت غ) استهدف هجوم بصواريخ عدة القوات الأميركية في سوريا. لا إصابات والعمل جار على إحصاء الأضرار".

بدورها، تحدثت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا) عن "استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية"، من دون أن تحدد مصدر القصف.

ورداً على ذلك، استهدف التحالف الدولي "بالمدفعية الثقيلة" مدينة الميادين التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لايران في الريف الشرقي لدير الزور، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وفي تغريدة ثانية أعلن الكولونيل ماروتو أن القوات الأميركية كانت في حالة "دفاع عن النفس" و"ردت بقصف مدفعي للمواقع التي أطلقت منها الصواريخ".

وتُشكل ضربات الأحد ثاني هجوم أميركي مماثل على فصائل مدعومة من إيران في سوريا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. ففي شباط/فبراير، قتل أكثر من 20 مقاتلاً عراقياً في ضربات أميركية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري.

وتأتي الضربات في مرحلة حساسة، إذ تتهم واشنطن فصائل عراقية مرتبطة بإيران بشن هجمات على منشآت عراقية تؤوي عناصر أميركيين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإعادة تفعيل الاتفاق النووي مع طهران.

فيما ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالضربات، معتبرا إياها "انتهاكاً سافراً لسيادة العراق". وقال في بيان "يجدد العراق رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات، داعياً إلى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله".

وأعلن الحشد الشعبي من جهته في بيان مقتل أربعة من مقاتليه في الضربات الأميركية التي قال إنها استهدفت "ثلاث نقاط مرابطة" داخل الحدود العراقية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار، مشيراً إلى أن مقاتليه كانوا "يؤدون واجبهم الاعتيادي لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق".

وشدد بيان الحشد على أن النقاط المستهدفة "لا تضم أية مخازن أو ما شابه خلافاً للادعاءات الأميركية"، وأضاف "نؤكد احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية".

وتباينت حصيلة القتلى بين بيان الحشد ومصادر أخرى. إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سبعة مقاتلين عراقيين على الأقل جراء الضربات الأميركية التي استهدفت "مقرات عسكرية وتحركات للميليشيات العراقية الموالية لإيران داخل الأراضي السورية". كما تحدثت وكالة أنباء النظام السوري عن مقتل طفل.

- "زعزعة الاستقرار" -

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن "ما تقوم به الولايات المتحدة يزعزع أمن المنطقة"، معتبراً أن "أحد ضحايا زعزعة الاستقرار في المنطقة ستكون الولايات المتحدة نفسها".

وتتمتع المجموعات الموالية لإيران، وعلى رأسها فصائل من الحشد الشعبي، بنفوذ عسكري في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق وتنتشر على الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور الحدودية. وغالباً ما تتعرض شاحنات تقل أسلحة وذخائر أو مستودعات في المنطقة لضربات تُنسب لإسرائيل.

ومنذ بداية العام، استهدف أكثر من أربعين هجوماً مصالح الولايات المتحدة في العراق، حيث ينتشر 2500 جندي أميركي.

ويُشكل استخدام طائرات بلا طيار في الآونة الأخيرة مصدر قلقاً للتحالف لأن هذه الأجهزة الطائرة يمكنها الإفلات من الدفاعات التي ركبها الجيش الأميركي للدفاع عن قواته ضد الهجمات الصاروخية.