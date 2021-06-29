وزير الخارجية الإسرائيلي يصل الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية هي الأولى الرسمية لوزير إسرائيلي منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين العام الماضي، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في مطار أبوظبي.

ومن المقرر أن يفتتح الوزير السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية، وهي أول سفارة للدولة العبرية في بلد خليجي ويلتقي مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى. وينتقل بعدها إلى دبي حيث سيفتتح رسميا قنصلية بلاده في إمارة دبي، ويدشن الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقبيل وصوله، نشر لبيد في تغريدة صورة له في الطائرة وكتب "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

كذلك كتب سفير إسرائيل في الإمارات إيتان نائيه في تغريدة "30 عاما كدبلوماسي، لكن رؤية اللونين الأزرق والأبيض هنا في مطار أبوظبي، أثناء انتظار وصول وزير الخارجية، أمر مثير للحماسة".

ومنذ تطبيع العلاقات في أيلول/سبتمبر 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أقامت الدولتان رحلات جوية مباشرة وتبادلتا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

وكان من المقرر أن يزور بنيامين نتنياهو الإمارات في آذار/مارس الماضي ليصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يقدم على الخطوة. إلا أن "خلافا" مع الأردن حول دخول مجالها الجوي أدى إلى إلغاء الزيارة على ما قال الجانب الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إسرائيلية، سعى رئيس الوزراء السابق نتنياهو إلى منع وزير الخارجية السابق غابي أشكنازي من القيام بزيارة رسمية إلى هناك لمنعه من سرقة الأضواء قبل انتخابات آذار/مارس.