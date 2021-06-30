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افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.06.2021 12:56
آخر تحديث في 30.06.2021 13:26
افتتاح القنصلية الإسرائيلية في دبي

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، قنصلية بلاده في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال لابيد في كلمة بافتتاح القنصلية، "بالأمس افتتحنا السفارة في أبو ظبي، واليوم نفتتح القنصلية في دبي. لقد بدأنا في التعوّد على صنع التاريخ".

وأضاف: "ما نفتتحه اليوم ليس قنصلية فحسب، بل مركز تعاون أيضًا؛ المكان الذي يرمز إلى قدرتنا على التفكير معًا، للتطور معًا، لتغيير العالم معًا".

ولفت لابيد إلى أنه زار اليوم الجناح الإسرائيلي قيد البناء في معرض إكسبو دبي.

ويُنهي وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم، زيارة استغرقت يومين إلى الإمارات.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات فيما بينهما.

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