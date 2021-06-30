الرئيس الجزائري يكلف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، أجريت بالجزائر انتخابات نيابية لأول مرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 ـ 2019) في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية.

والخميس، قبل الرئيس تبون استقالة حكومة عبد العزيز جراد، تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، إنه "طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وزيراً أول (رئيس الحكومة)".

وأضاف أن تبون كلف ابن عبد الرحمن "بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن".

وأيمن بن عبد الرحمن هو وزير المالية منذ يونيو/ حزيران 2020، وقبلها عين محافظا لبنك الجزائر المركزي في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد أن كان أحد كوادر هذه المؤسسة المالية، وهو شخصية تكنوقراطية غير متحزبة.

وتصدر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا النتائج بــ98 من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة "مجتمع السلم" بـ65، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) 58 مقعدا.

فيما حصل حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على 48 مقعدا، ثم حزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية) على 39.

وسابقا، أعلنت حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، التي يتطلب تشكيلها أغلبية داخل البرلمان من تحالف 3 كتل نيابية على الأقل، لبلوغ 204 مقاعد.