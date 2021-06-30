روسيا تجري مناورات عسكرية قبالة السواحل السورية

تجري القوات الروسية مناورات عسكرية في البحر المتوسط، بمشاركة طائرات انطلاقاً من قاعدة حميميم الجوية في سوريا، بالتزامن مع وجود حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" في المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الثلاثاء، أن سفنا تابعة لأسطولها نفذت مناورات تكتيكية متنوعة في البحر المتوسط.

وأشارت إلى مشاركة طائرات IL-38 ومروحية "كا-27" المضادة للغواصات، ومقاتلات "سو-35" و"سو-34"، إلى جانب فرقاطة "أميراك ماكاروف".

وأضافت: "بعد الانتهاء بنجاح من مهام التدريب والقتال، عادت جميع الطائرات بأمان إلى قاعدة حميميم الجوية".

وأوضحت أن قواتها قامت بإجراء تدريبات لصد الضربات الجوية، وأولت أهمية خاصة للاشتباك مع الطائرات المسيرة.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام روسية، تزامنت المناورات مع وجود قوات بريطانية وحاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" في البحر المتوسط.

كما أكدت الأنباء نقل بعض الطائرات في إطار المناورات من قواعد جوية في روسيا إلى قاعدة حميميم في سوريا.