15 مصاباً في انفجار بسوق شعبي شرقي بغداد‎

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، بأن 15مدنيا أصيبوا بجروح في حصيلة أولية، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سوق شعبي في مدينة الصدر، ذات الأغلبية الشيعية، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للأناضول وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، إن "عبوة ناسفة انفجرت وسط سوق مريدي الشعبي في مدينة الصدر، ما تسبب بإصابة 15 شخصاً بجروح كحصيلة أولية".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام أن "قوات الأمن وصلت إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات التفجير".

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم حتى 17:45 (ت.غ).

من جهتها قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان مقتضب، إن "التفجير تم بواسطة عبوة ناسفة، ووقع في سوق مريدي بالمدينة"، دون تفاصيل أكثر.

ومدينة الصدر ذات أغلبية شيعية، شهدت في السنوات الماضية هجمات مشابهة، استهدفت أسواقا شعبية‎، كان آخرها في أبريل/نيسان الماضي بانفجار عبوة مثبتة في مركبة، أدت لمصرع مدني وإصابة 14 آخرين.‎

وعادة ما يتهم المسؤولون الأمنيون العراقيون خلايا تنظيم "داعش" بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف الأسواق وقوات الأمن العراقية.

وأعلنت بغداد، أواخر 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ صيف 2014، وتقدر بنحو ثلث مساحة العراق.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين حين وآخر.