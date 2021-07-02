مستوطنون يعتدون على فلسطينيَين بالحجارة والعصي في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، الجمعة، بجراح، لتعرضهما لاعتداء من مستوطنين، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال راتب الجبور، منسق "اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" في جنوبي الخليل (غير حكومية)، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالحجارة والعصي على المواطن مسلّم أبو حميد ونجله محمد، خلال العمل لمد خط مياه في منطقة "مغاير العبيد".

وأوضح في بيان، أن المواطنَين نُقلا للعلاج في مستشفى الخليل الحكومي، ووصفت إصابتهما بين متوسطة وبليغة.

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة و124 بؤرة.