بعد احتجاجات شعبية.. الكاظمي يقبل استقالة وزير الكهرباء في الحكومة العراقية

قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش، بعد موجة احتجاجات شعبية على تراجع ساعات توفر التيار في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع": "الكاظمي قبل استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه".

وأوضحت الوكالة وفق مصدر في رئاسة الوزراء، أن "الكاظمي يتابع شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء المعالجات السريعة والطارئة لوضع الطاقة".

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن حنتوش قدم استقالته للكاظمي، على خلفية احتجاجات وانتقادات شعبية وسياسية لتردي خدمة الكهرباء في البلاد.

وأعلنت الوزارة، الجمعة، إعادة تشغيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد بعد توقفها لساعات، بسبب استهداف أبراج لنقل الطاقة.

وفجر الجمعة، شهد العراق انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في محافظات البلاد باستثناء إقليم الشمال، أي في 15 محافظة من أصل 18.

وعلى أثر الانقطاع الأخير، قرر الكاظمي تشكيل خلية لمواجهة نقص توفر الكهرباء.

ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد.